Florian Schnorrenberg (Halle): "Es war ein unglaubliches Spiel. Wir gehen früh in Führung, aber das hat uns keine Sicherheit gegeben, weil Verl bisher die spielstärkste Mannschaft war und dann gut und schnell die Situationen ausgespielt hat. Trotzdem ein riesen Kompliment an meine Mannschaft für die Moral. Wir haben immer dran geglaubt, das Spiel zu drehen. Haben uns in der Halbzeit auch vorgenommen, es komplett zu drehen. Alles in Allem freue ich mich riesig, dass wir uns dann mit dem einen Punkt final noch belohnt habe."