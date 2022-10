Trainer André Meyer probierte es in seinem nächsten Schicksalsspiel mit einer Änderung gegenüber dem 1:1 in Aue und die beinhaltete einen neuen Taktik-Trick. Er beorderte Verteidiger Sören Reddemann für Angreifer Dominik Steczyk in die Startelf. Überraschend schickte Meyer Abwehrboss Jonas Nietfeld ins Sturmzentrum, würfelte seine Aufstellung sonst so durcheinander, dass er im 4:3:3-System zurück zur Viererkette kehren konnte.

Oberschenkel-Tor befreit die HFC-Brust

Nach dem Oberschenkel-Kontakt lief Tom Zimmerschied beim 1:0 mit dem Ball über die Torlinie. Bildrechte: IMAGO/Gabor Krieg Vor 6.526 Zuschauern entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit viel Tempo, in dem sich Bayreuth gar nicht versteckte und selbst zumindest in Anstätzen zu vielen guten Halbchancen kam. Die ersten großen Ausrufezeichen hatte aber Halle: Ein Freistoß von Niklas Kreuzer über die Mauer (23.) und ein Kopfball von Nietfeld (25.) zwangen Gäste-Keeper Sebastian Kolbe zu zwei Glanztaten. Dann erlöste Tom Zimmerschied die Saalestädter! Eine Flanke von links nickte Kreuzer aus halbrechter Position nochmal quer in die Mitte, dort prallte der Ball an den Oberschenkel von Zimmerschied und von da ins Tor - 1:0 (32.)! Ein irrer Treffer, da der Offensivmann quasi mit dem Ball über die Linie stolperte. Bezeichnend: Erstmals seit 379 Minuten traf Halle selbst und dann so ein krummes Ding.

Nietfeld findet seinen Torriecher

Die Spielvereinigung versuchte, sofort zu antworten. Doch Felix Gebhardt war sowohl bei einem Kopfball von Jann George als auch beim direkt anschließenden Abpraller von Alexander Nollenberger (37.) ein bärenstarker Rückhalt! So konnte Nietfeld auf der Gegenseite in klassischer Mittelstürmer-Manier nach einem Drehschuss von Nico Hug zum 2:0 (45.) abstauben. Der taktische Schachzug von Meyer stach und rettete ihm mit den Job. Denn Nietfeld war im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt zwar als Angreifer ausgebildet worden, wurde in Halle bisher aber hauptsächlich als Innenverteidiger oder im Mittelfeld eingesetzt. Den Torriecher hatte er jedoch scheinbar nicht verloren! Hier staubte Jonas Nietfeld nach Parade von Bayreuth-Keeper Kolbe gegen Hug zum 2:0 (45.) ab. Bildrechte: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Eckehard

Pole Steczyk gelingt der Premierentreffer