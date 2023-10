Regensburg trat mit viel Selbstvertrauen auf und machte allen voran über Oscar Schönfelder, Christian Viet, Konrad Faber und Agyemang Diawusie mächtig Druck. Schönfelders listig flach getretene Ecke touchierte am kurzen Pfosten das Aluminium (2.), ehe Viet einen direkten Freistoß aus 17 Metern an den Querbalken setzte (8.). Die nächste Großchance vereitelte Nietfeld mit einer fantastischen Risikogrätsche am Fünfmeterraum gegen Eric Hottmann, der Diawusies Vorlage bereits einschieben wollte (35.). In dieser Phase hatten sich die Gastgeber aus der SSV-Umklammerung etwas befreit, jedoch waren eigene Offensivaktionen bis zur Halbzeit so gut wie nicht existent.