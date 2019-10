HFC mit Turbostart

Das Tor zum 1:0. Sohm köpft die HFC-Führung. Bildrechte: imago images/VIADATA Halle war vor 8.321 Zuschuern sofort um Spielkontrolle bemüht. Julian Guttau (8./auf Linie gerettet) und Antonios Papadopoulos (8./vorbei) vergaben zunächst die Führung. Vier Minuten später machte es Pascal Sohm besser und köpfte aus Nahdistanz nach Flanke von Boyd ein. Der HFC ließ nicht nach und legte nach. Papdopoulos bediente Boyd, der SVM-Keeper Eric Domaschke umkurvte und zum 2:0 einschob (20.).

Meppen mit Moral - und Roter Karte

Erst nach etwa einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel. Und wie: René Guders Versuch konnte Eisele noch retten (28.). Kurz darauf traf Deniz Undav zum Anschluss per Kopf (30.). Nur eine Minute später rettete Eisele gegen Guder die knappe Führung. Nach 36 Minuten gelang den tapfer aufspielenden Gästen der 2:2-Ausgleich. Zunächst rettete Eisele gegen Undav den Abpraller verwertete Steffen Puttkammer (36.). Mitten in dieser Phase schwächten sich die Gäste selbst, als Keeper Domaschke nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah (40.). Es kam der erst 20-jährige Matthis Harsman, welcher sich gleich mit einer Parade gegen den Freistoß von Björn Jopek einfügte (43.).

HFC schlägt aus Überzahl kein Kapital

Das was der HFC versuchte, landete in den Armen des für Domaschke eingewechselten Ersatzkeepers Matthis Harsman. Bildrechte: imago images/Jan Huebner Trotz der Überzahl konnte der HFC nicht entscheidend Kapital in Form von Toren herausschlagen. Im Gegenteil: Puttkammer hätte fast das 2:3 erzielt, zielte aber aus Nahdistanz deutlich drüber (55.). Nach 58 Minuten kam Halle dann selbst zum Tor, als Guttau aus 25 Metern trocken abzog - unhaltbar für Harsman. Während es der HFC verpasste, nachzulegen, spielte Meppen nicht ungefährlich auf. Zwanzig Minuten vor dem Ende wurden die Emsländer mit einem Elfmeter belohnt. Niklas Landraf foulte den eingewechselten Marius Kleinsorge. Hassan Amin verwandelte den Elfmeter zum 3:3 sicher (75.). In der Schlussphase hatten beide Teams die Möglichkeit auf drei Punkte.



Eisele hielt aber gegen SVM-Angreifer Halil El-Helwe (80.). SVM-Keeper Harsmann kratzte einen Ball von Felix Drinkuth aus dem Winkel (85.). Weil auch Guttau aus 17 Metern an Harsman scheiterte (90.), blieb es beim 3:3.

Das sagten die Trainer

Christian Neidhart (Meppen): "Es war ein kurioses Spiel, gerade in der ersten Halbzeit. Beim zweiten Tor stellen wir uns blöd an. Mit der Roten Karte bin ich nicht einverstanden. Dem voraus ging ein Foulspiel an uns. Nach dem 2:2 kriegst du dann einen Sonntagsschuss zum 2:3. Da brauchst du auch Glück, um nochmal zurückzukommen. Am Ende haben wir uns nicht aufgegeben und einen Punkt erkämpft. Harsmann hat heute gut gehalten, er kommt aus der A-Jugend. Da bin ich stolz drauf."