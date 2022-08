Meppens Marvin Pourié trifft zehn Minuten vor Schluss zum Ausgleich. Bildrechte: IMAGO/Werner Scholz

Meppen riss das Spiel nun immer weiter an sich. Halle fand vor allem auf der rechten Seite keinen Zugriff – so auch in der 82. Minute als Christoph Hemlein den Platz für eine präzise Flanke in den Sechzehner nutzte. Dort setzte sich Pourié stark gegen Nietfeld durch und traf aus kurzer Distanz per Kopf zum Ausgleich (82.). Mit dem erst am Donnerstag verpflichteten Dominik Steczyk zog Meyer fünf Minuten vor Abschluss noch seinen letzten Trumpf in der Offensive. Doch auch der Neuzugang aus Polen konnte dem Spiel keine entscheidende Wendung mehr geben.