Halle begann druckvoll und ging verdient in Führung

Beflügelt von drei Siegen in Serie und vier Spielen ohne Gegentor begann der HFC druckvoll. Wie von Trainer Andre Meyer immer wieder eingefordert lief seine Mannschaft hoch an und erkämpfte sich früh den Ball. Als Jan Shcherbakovski in der 9. Minute dem ehemaligen Schalker Marco Höger tief in Mannheimer Hälfte den Ball abnahm, war sinnbildlich für die ersten Minuten in der Saalestadt.

Fast folgerichtig belohnte sich der HFC in der 17. Minute. Nach einer technisch anpruchsvollen Vorarbeit von Eberwein, der den Ball zwei Mal jonglierte und dann über seinen Kopf hinter sich ablegte, traf Shcherbakovski per Volley zur bis zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung. Bildrechte: imago images/Eibner

Waldhof meldet sich zurück

Nur nach und nach fanden die Gäste aus der Kurpfalz ins Spiel. Nach einem Eckball kamen Sohm und Martinovic aus der Nahdistanz zum Abschluss (27. Minute), aber Tim Schreiber parierte die Kopfbälle mit starken Reflexen. Die Chance wirkte wie ein Weckruf auf Mannheim. Danach übernahmen die Gäste bis zur Pause die Spielkontrolle.

Nach einem schnell ausgeführten Freistoß durch Schnatterer brach Donkor über die linke Seite durch, bediente Sohm, der per Kopf zum Ausgleich traf (42.). Aus Rücksicht auf seine Zeit in Halle verzichtete der Stürmer auf den Torjubel. Nun schwamm Halle. Bis zur Pause kamen die Gäste noch zu mehreren Abschlüssen, die beste Chance vergab Schnatterer in der Nachspielzeit, als erneut Schreiber auf dem Posten war.

Daniel Meyers Wechsel verpuffen

Daniel Meyer reagierte zur Pause und wechselte doppelt. Unteranderem kam Niklas Kastenhofer für Joscha Wosz, um auf der rechten Seite für mehr Stabilität zu sorgen. Nur vier Minuten nach der Pause hatte der umtriebige Shcherbakovski die beste Chance seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Aber der belarussische Jugendnationalspieler traf mit seinem Schlenzer von der Strafraumgrenze nur die Latte (49.). Bildrechte: imago images/Fotostand

Danach riss Mannheim die Kontrolle wieder an sich. Halle versuchte zwar weiter hoch anzulaufen, um tief in Waldhofs Hälfte Bälle zu gewinnen, aber die abgezockten Gäste befreiten sich zunehmen spielerisch. Nachdem die anlaufenden Stürmer überspielt waren, fehlte den Hallensern der Zugriff. Schnatterer hätte das in der 68. Minute beinahe bestraft, nachdem er in Guttaus Rücken entwischt war. Aber sein Schuss traf nur den Innenpfosten. Trotz der defensiveren Aufstellung fiel es Halle immer schwerer, defensiv dagegenzuhalten.

Waldhof entscheidet das Spiel

Danach gelang es Halle nie, zurück ins Spiel zu finden. Waldhof spielte von Minute und Minute dominanter. Folgerichtig belohnte Boyamba diese Bemühungen, als er in der 72. Minute von einem Pass gegen die Laufrichtung der Abwehr frei vor dem Kasten auftauchte und die Führung markierte. Das Tor war spielentscheidend. In der Schlussphase war Mannheim einem dritten Treffer deutlich näher als Halle dem Ausgleich.

Das sagten die Trainer

