Nachdem der HFC früh unglücklich durch einen Treffer von Jans 0:1 in Rückstand geriet, behielten die Gastgeber die Nerven. Ein Handelfmeter brachte die Hallenser zurück in die Partie – 1:1. Der Torschütze Niklas Kreuzer blieb weiter wichtig. Der HFC-Standardexperte trat kurz vor der Halbzeit einen Freistoß hinter Mittellinie, den Nietfeld dann in Zusammenarbeit mit Zimmerschied vollendete. Der HFC drehte die Partie und ging mit einem 2:1 in die Kabine. Nach Wiederanpfiff erlief Gayret den Ball über den linken Flügel und fand Zimmerschied im Strafraum. Der tunnelte den Mannheimer Keeper Behrens und machte damit das 3:1. Weil Gohlke für ein wiederholtes Foul die Gelb-rote Karte kassierte, kann der Hallesche FC den vierten Saisonsieg sicher nach Hause tragen.