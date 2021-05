Dem HFC war von Beginn an der Wille anzumerken, die scheinbar magischen 46 Punkte - noch keiner ist damit abgestiegen - mit einem Sieg zu erreichen. Die nach einer schwachen Vorstellung gegen Uerdingen angeknockten Gäste liefen zunächst vor allem hinterher. Halle belohnte sich früh: Nach einem herrlichen Angriff über fünf Stationen brachte Antonios Papadopoulos den HFC mit einem Flachschuss aus 14 Metern ins untere linke Eck in Führung (18.). Damit mochte sich die Elf von Florian Schnorrenberg auch noch nicht zufrieden geben. Oft am Ball in dieser ersten Phase: Türkgücü-Schlussmann René Vollath. Nach einer halben Stunde dann aber ein Cut: Eine Ecke von Standard-Spezialist Sebastian Maier köpfte der Ex-Hallenser Petar Sliskovic am kurzen Pfosten ein (31.). Ab jetzt war es eine ausgeglichene Partie. Das 2:1 für die Gastgeber lag dennoch in der Luft, aber Mittelstürmer Terrence Boyd scheiterte nach starker Vorarbeit von links von Julian Derstroff per "Scorpion-Kick" aus der Luft an Vollath (38.).

Braydon Manu (li.) machte immer wieder Dampf. Bildrechte: imago images/Fotostand