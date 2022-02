Gastgeber überlegen und mit guten Chancen

Von Abtasten keine Spur, die Hallenser gingen von der ersten Minute an hohes Tempo und drängten die Münchner in die Defensive. Die erste verheißungsvolle Chance hatten die Gastgeber in der sechsten Minute, als Shcherbakovski zu Derstroff durchsteckte, der jedoch aus spitzem Winkel an Münchens Keeper Flückiger scheiterte. In der Folge kam der Türkgücü-Keeper gehörig auf Betriebstemperatur, denn die Hallenser bedrängten weiter seinen Kasten.

Eine ganz dicke Möglichkeit hatte Löhmannsröben in der 14. Minute aus Nahdistanz, doch wieder war Flückiger zur Stelle. Und es ging so weiter. Wenige Minuten später klärten die Münchner nach einem Eberwein-Schuss auf der Linie. Von den Gästen war herzlich wenig zu sehen, die kurz vor der Pause erneut Glück hatten, als Nietfeld per Bogenlampe nur die Lattenoberkante der Münchner Gehäuses traf. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Foulelfmeter - Huth erlöst die Hallenser

Nach der Pause wurden die Oberbayern etwas aktiver, fanden aber so gut wie keine Mittel gegen die Hallenser. Die Hausherren spielten zwar nicht den filigranen Fußball, das erwarteten die knapp 3.500 Zuschauer im Leuna-Chemie-Stadion auch nicht. Doch die Meyer-Schützlinge fighteten um jeden Ball und wollten den Sieg erzwingen. Fast wäre Eberwein in der 67. Minute das ersehnte 1:0 gelungen, aber er zielte um Zentimeter über das Tor.