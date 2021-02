Der Hallesche FC hat seine Sieglos-Serie beendet und gegen den VfB Lübeck mit 2:1 (1:0) gewonnen. In der ersten Halbzeit war es ein umkämpftes Spiel mit wenigen Höhepunkten auf beiden Seiten. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Terrence Boyd die Gastgeber dann nach einem Eckball in Führung (45.). Zu Beginn der zweiten Hälfte sorgte eine weitere Ecke für das 2:0: Nach Verlängerung von Stipe Vucur schloss Julian Derstroff ab (51.). Anschließend hatte der HFC das Spiel weitestgehend im Griff, doch Lübeck kam durch Elsamed Ramaj nochmal heran (71.). Am Ende brachte Halle die knappe Führung über die Zeit.