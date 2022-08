Die Hallenser hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und gingen in die Offensive. So hatte Zimmerschied in der siebten Minute auch die erste Chance, verzog aber freistehend. Nach einer Viertelstunde war es wieder Zimmerschied, der im Fallen jedoch keinen Druck hinter die Pille bekam und den Kasten verfehlte. Die wohl beste HFC-Chance in Hälfte eins ging auf das Konto von Gayret (19.), der mit einem satten Freistoß aus 20 Metern VfB-Keeper Boevink zu einer Glanzparade zwang.