Der Hallesche FC hat zum Auftakt des 33. Spieltags die erste Niederlage unter Trainer Sreto Ristic hinnehmen müssen. Gegen Aufstiegsaspirant VfL Osnabrück unterlag der HFC am Freitag (21.04.2023) vor 10.271 Zuschauern knapp mit 0:1 (0:1). Zuvor hatte Halle zehn Drittligaspiele in Folge nicht verloren und stand dicht vor einem neuen Vereinsrekord. Ba-Muaka Simakalas Tor des Tages für den VfL, der vorübergehend auf den Relegationsplatz springt, sorgte am Ende aber für lange Gesichter auf Seiten des Gastgebers. Sollte die Konkurrenz im Abstiegskampf am Wochenende punkten, könnte Halles Vorsprung auf die Abstiegszone auf einen Punkt schmilzen.