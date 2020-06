Alleskönner Lindenhahn

Glücklicher Moment für den HFC. Toni Lindenhahn mit einem tollen direkten Freistoß zum 1:0 (16.). Bildrechte: imago images/VIADATA Im Gegensatz zur 1:5-Demontage in Zwickau legte der Hallesche FC im Duell mit dem SV Waldhof Mannheim eine starke spielerische Leistung in der ersten Halbzeit auf den Rasen und kam durch Toni Lindenhahn zur ersten aussichtsreichen Chance (1.). Jedoch fehlte hier noch das Zielwasser. Wenig später machte es der gebürtige Hallenser besser und verwandelte einen direkten Freistoß aus 20 Metern in das SVW-Gehäuse (16.). Doch nicht nur offensiv lief es rund bei den Hausherren, auch defensiv stand das Schnorrenberg-Team kompakt und ließ die Kurpfälzer Offensive kaum zur Entfaltung kommen. Auch da hatten Linenhahn und Niklas Kastenhofer oft ihre Füße im Spiel und ließen die Mannheimer reihenweise verzweifeln.

Im zweiten Abschnitt gab es erneut einen Blitzstart der Hausherren. Der am Sonntag noch unter Ismail Atalan suspendierte Terrence Boyd setzte sich im Gäste-Strafraum durch, scheiterte im Abschluss jedoch am glänzend reagierenden SVW-Schlussmann Timo Königsmann (46.). Nach gut zwei Dritteln der Partie konnte der US-Boy dann aber doch noch jubeln. Nach einem feinen Außenbahnlauf von Julian Guttau zog Boyd erneut ins Zentrum vollendete zum 2:0 (60.). Das war es jedoch noch nicht. Boyd agierte dieses Mal als Vorlagengeber und brachte einen zentimetergenauen Pass auf Guttau, der nicht lange zögerte und zum 3:0-Endstand traf (78.). Eine ganz starke Leistung der Hausherren, die den Gästen somit die erste Auswärtsniederlage seit Mai 2019 beibrachten. So kann der HFC den Abstiegskampf optimistisch entgegenblicken. Der erst kürzlich suspendierte "Zyklop" Terrence Boyd hat wieder zugeschlagen und das 2:0 für Halle erzielt (68.). Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Die Stimmen nach dem Spiel

Florian Schnorrenberg (Halle): "Ein ganz wichtiger Sieg von uns. Einen so starken Gegner wie heute so zu fordern, das ist schon stark. Das konnte man so nicht erwarten. Waldhof hat eine unfassbare Qualität im Team. Da haben wir als Team einfach sehr gut gegengehalten und konnten auch offensiv wieder einige Akzente setzen. Wir haben heute einfach Charakter gezeigt und das wollen wir auch in die nächsten Partien mitnehmen."

Toni Lindenhahn (Halle): "Die Führung war heute extrem wichtig für uns. Wir mussten in der Vergangenheit immer hinterherrennen. Wir haben heute die absolut richtige Mentalität gezeigt. Florian Schnorrenberg hat uns top eingestellt. Wir waren einfach nur positiv und haben den ersten wichtigen Schritt getan. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft."

Bernhard Trares (Mannheim): "Wir haben heute einfach nicht gut gespielt. Der Gegner war viel stärker und hat uns über die Mentalität geschlagen. Das ist ein absolut verdienter Sieg für Halle. Lediglich mit der einen Szene im Strafraum gegen meine Mannschaft bin ich nicht zufrieden, aber das ist nicht kriegsentscheidend heute. Halle hat heute einfach wieder zusammengefunden."