Kein fußballerischer Leckerbissen in Hälfte eins

Der Gastgeber begann engagiert. Allen voran machte der wieselflinke Braydon Manu über die rechte Außenbahn ordentlich Druck. Mannheim mühte sich in den ersten Minuten und kam nur schwerfällig in die Partie. Nennenswerte Strafraumszenen konnte sich aber auch der HFC zu Beginn nicht erarbeiten. So dauerte es bis zur 20. Minute, ehe die Gäste aus Baden-Württemberg in Person von Manfred Osei Kwadwo den ersten Warnschuss abgaben. Kurz darauf verzeichnete Halle die erste dicke Chance des Spiels: Manu scheiterte nach feinem Zuspiel von Sören Reddemann mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel aber an Waldhofs Keeper Timo Königsmann (22.).

In der Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Vor allem die Gäste kamen über die linke Abwehrseite der Hallenser immer wieder zu vielversprechenden Möglichkeiten. Die Defensivreihe des HFC um Stipe Vucur und Reddemann zeigte sich aber gut eingestellt und entschärfte die Angriffsbemühungen dank einer gesunden Zweikampfhärte. In der Offensive haperte es jedoch an der Präzision im letzten Zuspiel. Vor allem Julian Derstroff biss sich auf dem linken Flügel ein ums andere Mal die Zähne aus. Bis zur Pause blieb die Partie ein zähes Unterfangen, Fehler im Spielaufbau und Zweikampfgeplänkel bestimmten das Geschehen. HFC-Neuzugang Braydon Manu im Laufduell mit Mannheims Anton Donkor. Bildrechte: Picture Point

Eisele rettet dem HFC einen Punkt

Mit Wiederanpfiff nahm Schnorrenberg eine Änderung vor und brachte Julian Guttau für Manu in die Partie. Kurz darauf hätte es auch beinah zum ersten Mal im Kasten der Mannheimer geklingelt, doch Antonios Papadopoulos rutschte haarscharf an der Hereingabe von Sternberg vorbei (47.). In der Folge riss der HFC das Spiel mehr und mehr an sich. Doch auch Titsch Rivero und Eberwein schafften es trotz aussichtsreicher Position nicht, den Ball im Kasten unterzubringen (59./61.). Von Mannheim kam in dieser Phase des Spiels so gut wie nichts, auch weil Halle die Konterversuche clever im zweiten Spieldrittel zu unterbinden wusste.

Zehn Minuten vor Schluss brachte Schnorrenberg mit Laurenz Dehl noch einmal frische Kraft für die Offensive. Auch SVW07-Coach Patrick Glöckner reagierte, jedoch eher um die Defensive zu stabilisieren. Spielerisch blieb die Partie extrem dürftig. Der HFC schaffte es weiter nicht, die sich bietenden Feldvorteile in Bares umzumünzen. Das hätte sich kurz vor Schluss beinah gerächt: Nach einem Eckball kam Mannheims Kapitän Marcel Seegert aus der Distanz zum Abschluss und hämmerte die Kugel an den rechten Innenpfosten (90.). Den Nachschuss von Marco Schuster entschärfte Eisele mit einer bärenstarken Parade und rettete dem HFC somit zumindest einen Punkt. HFC-Keeper Kai Eisele sicherte seiner Mannschaft mit einer starken Parade kurz vor Schluss einen Punktgewinn. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer

Patrick Glöckner (Mannheim): Stimme folgt