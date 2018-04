Gefährlich wurde es nur, wenn Jannis Nikolaou seinen Kopf im Spiel hatte. In der 18. Minute köpfte der Mittelfeldmann nach einer Ecke des Ex-Hallenser Dennis Mast nur knapp vorbei. Wenig später verlängerte Nikolaou nach einem verunglückten Schussversuch von Sebastian Schuppan erfolgreich im Netz. Der Ball senkte sich via Bogenlampe unhaltbar für Oliver Schnitzler zum 0:1 (33.) ins Tor. Wer jetzt eine Reaktion der Hallenser erwartet hatte, wurde enttäuscht. Halle kaum gegen die gute Würzburger Defensive zu keiner torgfefährlichen Aktion. Kickers-Keeper Patrick Drewes musste erstmals in der 44. (!) Minute eingreifen. Der scharfe, aber unplatzierte Schuss aus dem Hinterhalt von Erik Zenga landete schließlich in seinen Armen.