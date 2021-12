Die Würzburger erwischten den besseren Start und setzten die Hallenser unter Druck. In der achten Minute hatten die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite, als nach einem Heinrich-Eckstoß der Kopfball von Pourie nur an der Latte des HFC-Gehäuses landete.

Die Gäste blieben dran. Die Hallenser kamen nicht so recht zum Zuge und konnten sich in der 28. Minute bei ihrem Torhüter Daniel Mesenhöler bedanken, dass es nicht 0:1 stand. Ein Flankenball von Heinrich segelte kreuzgefährlich durch den Strafraum, Mesenhöler kratzte die Kugel kurz vor der Linie weg. Nach einer halben Stunde kamen die HFC-Kicker dann besser in die Partie. Derstroff und Boyd scheiterten mit ihren Schüssen jedoch an FWK-Schlussmann Hendrik Bonmann.