Die zweite Halbzeit begann ebenso furios wie die erste - allerdings auf der anderen Seite. Nach einer Ecke kam Großaspachs Kapitän Timo Röttger aus spitzem Winkel zum Abschluss, HFC-Torwart Kai Eisele lenkte den Ball ins Tor zum 1:1 (50.). Die Hallenser brauchten etwas, um sich von dem Schock zu erholen, dann vergab Ajani zweimal (60./62.) die Chance zur erneuten Führung. Anschließend musste die HFC-Abwehr mehrfach in höchster Not klären, dabei kam zweimal ein Hallenser mit der Hand an den Ball, die Pfeife von Schiedsrichter Arne Aarnik blieb aber beide Male stumm. In der Schlussphase ging es dann hin und her: Philipp Hercher vergab für Großaspach (81.), Julian Guttau für den HFC (85.).