David Bergner (Chemnitz): "Wir haben in der zweiten Hälfte deutlich aktiver und mit mehr Mut gespielt. Wir haben den Gegner auch ein bisschen in die eigene Hälfte reingedrückt. Dann kriegen wir meiner Meinung nach einen klaren Elfmeter nicht. Wir konnten in dieser Englischen Woche im Gegensatz zu Halle nicht groß wechseln, was sich dann am Ende bemerkbar machte. Wir haben verteidigt, mit allem was wir hatten, dann geht ein Schuss aus 16 Metern ins Tor und dann bricht natürlich auch die Moral. Trotz allem kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir wussten, dass es sehr schwer wird, hier zu punkten. Wir haben heute wieder tragisch erfahren, wie das in der 3. Liga ist, wenn man bei zwei, drei kleinen Sachen wieder ins Hintertreffen gerät. Wir werden versuchen, das Lehrgeld über die Pokal-Pause mitzunehmen, um dann Zuhause gegen Magdeburg eine Kehrtwende hinzubekommen."