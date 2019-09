Die Gäste begannen vor 19.250 Zuschauern im Eintracht-Stadion stark und erarbeiteten sich gleich mehrere gute Möglichkeiten. Patrick Göbel zirkelte einen direkten Freistoß knapp über das Tor (5.), einen Schuss aus Nahdistanz konnte die Braunschweiger Abwehr gerade so blocken (7.). Allerdings verpasste es der HFC, den Druck aufrecht zu erhalten. Braunschweig erhielt mehr und mehr Ballbesitz, wenngleich ohne zunächst Gefahr auszustrahlen. Mit ihrer ersten echten Chance gingen die Gastgeber dann in Führung: Ein Freistoß von halbrechts wurde zunächst unzureichend abgewehrt, Orhan Ademi staubte ab - 1:0 (26.).

In der Folge stand Braunschweig tief und ließ den HFC kommen. Björn Jopek hatte per Schuss von der Strafraumgrenze umgehend die Ausgleichschance (28.). Anschließend vergab Pascal Sohm per Kopf nach Flanke von Felix Drinkuth die beste Möglichkeit für die Gäste in der ersten Halbzeit (36.), eine Minute später köpfte Terrence Boyd direkt auf Braunschweig-Keeper Jasmin Fejzic (37.). Kurz vor der Pause schoss Drinkuth per Direktabnahme knapp daneben (45.).