Nach bisher überzeugenden Leistungen in der Liga schickte HFC-Trainer Torsten Ziegner zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf auf den Rasen. Die Eingespieltheit merkte man seiner Mannschaft direkt an, doch auch der FCI überzeugte spielerisch. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, was allerdings zunächst sehr arm an guten Chancen war. Das änderte sich, als Halles Pascal Sohm mit einem Chip-Ball nur knapp scheiterte (16.) und Dennis Eckert auf der anderen Seite hauchdünn über das Tor schoss (25.). Etwas hektisch wurde es, als Terrence Boyd seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht wegschubste und dafür die gelbe Karte sah. Nach Ansicht der meisten Zuschauer im Stadion hätte die Karte auch eine andere Farbe haben dürfen. Schiedsrichter Florian Lechner beließ es bei gelb und so ging Halbzeit eins elf gegen elf zu Ende.