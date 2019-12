Rico Schmitt (Jena): "Ingolstadt hat gezeigt, was erfolgreichen Fußball ausmacht. Wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal alles probiert, mit den Einwechslungen und der taktischen Umstellung. Duplizität der Ereignisse: Vor zehn Jahren habe ich auch mit Aue hier fünf Buletten bekommen. Das zeigt, woran wir noch arbeiten müssen. 1.000 Jenaer Zuschauer sind sensationell. Wir haben gesehen, was wir brauchen. Am 3. Januar geht's mit der Vorbereitung weiter. Wir haben neun Punkte, das sind drei Spiele zum Aufholen. Wir werden schauen, welche Transfers wir noch tätigen. Das haben wir noch nicht kommuniziert, weder extern noch intern. Das Entscheidende ist, erstmal die Mannschaft zu stärken."