Sebastian Mai erzielte vor 4.150 Zuschauern im nicht ausverkauften Fritz-Walter-Stadion (4.985 Zuschauer waren zugelassen) das entscheidende Tor des Abends für den Zweitliga-Absteiger. Nach einer verunglückten FCK-Abwehr könpfte Mai aus Nahdistanz ein (18.). Dresden musste eine komplette Halbzeit in Unterzahl agieren. Paul Will flog nach einem Handspiel bereits in der 44. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Stimmen zum Spiel

Sebastian Mai (Kapitän und Torschütze Dynamo Dresden): "Ich bin Verteidiger, es ist nicht so oft, dass ich vor dem Tor auftauche. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Dinger machen kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir haben hier einen sensationellen Sieg errungen. Wir haben einen Scheiß Fußball gespielt. Aber es war hier auch nicht viel möglich. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir können Paul Will jetzt sagen: Wir haben für Dich gekämpft. Das hab ich von jedem gesehen. Das macht mich unheimlich stolz. Es war ein Kraftakt. Aber wir haben es sehr gut gemacht. Ich wüsste keine hundertprozentige Chance für Kaiserslautern."



Patrick Weihrauch (Dynamo Dresden): "Wir sind nicht gut gestartet, hatten viele Ballverluste. Wir waren auch nicht so griffig auf die zweiten Bälle. Das war nicht die Power, die wir im Pokal gegen Hamburg gezeigt hatten. Dann die unglückliche Gelb-Rote Karte. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zusammengerauft, haben gesagt, wir müssen alles raushauen. Das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Ich bin nach der Pause von der Zehn auf die Doppel-Sechs zurück, das hab ich schon öfter gespielt. Wir wussten, wir müssen sie kommen lassen, sie zustellen und auf die zweiten Bälle gehen und Nadelstiche nach vorn setzen. Sebastian Mai hat eine unheimliche Wucht, wenn er in die Kopfballduelle reingeht. Er ist eine unheimliche Waffe. Er hat heute auch ein Näschen bewiesen. Von mir aus kann er das jede Woche machen."

Das sagten die Trainer

Markus Kauczinski (Dresden): "Es war sehr aufregend. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, bis wir in Unterzahl geraten sind. Dann war es purer Kampf – nur noch Verteidigen. Das haben wir dann gut gemacht. Den Platzverweis hätte ich nicht gegeben. Die erste Gelbe Karte war nicht wirklich eine und die zweite, da geht ihm der Ball vom Fuß an die Hand. Wenn ich dafür immer Gelb gebe, hätte er noch zehn weitere geben müssen. Entscheiden war heute der Kampf der Mannschaft, da ist Sebastian Mai ein Teil davon. Er hat das Tor gemacht, den Siegtreffer, das war schön für uns. Entscheidend war aber, wie wir zusammen gefightet haben."