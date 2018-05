Trotz der Blitzführung der Gastgeber wenige Sekunden nach dem Anpfiff durch Pourie, ließen sich die Thüringer nicht aus dem Konzept bringen. Vor allem Timmy Thiele erarbeitete sich zahlreiche Chancen. In der 27. Minute belohnte sich der Jenaer mit dem überfälligen Ausgleich, als er aus sechs Metern die Kugel in die Maschen setzte. Auch danach agierte der FCC weiter druckvoll. Julian Günther-Schmidt belohnte die Bemühungen mit einem Schuss aus Nahdistanz zum 2:1 für der Gäste (41.).

Nach dem Wechsel glich der KSC per Elfer durch Marvin Wanitzek aus (60.). Vorausgegangen war eine Grätsche von Jena-Keeper Jo Coppens gegen Anton Fink. Aber Jena ließ sich trotz des Ausgleichs nicht entmutigen. Schließlich war es der kurz zuvor eingewechselte Dominick Bock, der aus sechs Metern für die erneute Jenaer Führung und somit für die Entscheidung sorgte.

Mark Zimmermann (Jena): "Wir hatten vor dem Spiel die Motivation, dass der KSC Zuhause noch ungeschlagen ist und wollten selbst die 50-Punkte-Marke knacken. Wir waren in toller Stimmung schon vor dem Spiel. Die Wucht auch mit den Zuschauern hat uns am Anfang aber auch hart getroffen. Da hätte es auch 0:2 oder 0:3 stehen können. Wir haben dann den Schlüssel gefunden, dass Spiel noch vor der Pause zu drehen. In der zweiten Halbzeit bekommen wir ein unglückliches Gegentor und machen ein glückliches 3:2. Wir würden gern wieder hier herkommen, doch ich wünsche Alois Schwartz und dem KSC alles Gute und den Aufstieg."