Fußball | 3. Liga FSV Zwickau punktet auch gegen den KFC Uerdingen

Nachholer 24. Spieltag

Es läuft beim FSV Zwickau: Nach drei Siegen in Folge hat die Mannschaft von Joe Enochs am Samstag (27.03) auch beim KFC Uerdingen gepunktet und durch ein 1:1 (1:1) die 40-Punkte-Marke geknackt. Ronny König trug sich dabei in die Geschichstbücher ein.