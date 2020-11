Angesichts der englischen Wochen rotiert Trainer Schnorrenberg. Niklas Landgraf, Lukas Boeder, Selim Gündüz und Michael Eberwein rücken in die Startelf. Und auf dem „Acker“ in Düsseldorf hatte der HFC im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, zeigte ein sehenswertes Spiel, allerdings oft ohne den letzten Druck in der Spitze. Was auch daran lag, dass Uerdingen sehr konsequent presste, ohne selbst das Spiel zu machen. Je eine gute Chance gab es: IN der 25. Minute stiefelte Eberwein rechts zur Grundlinie, nachdem ein Uerdinger weggerutscht war. Seinen Rückpass nahm Sternberg aus 14 Metern direkt, verzog dabei aber knapp. Fast im Gegenzug prüfte Adriano Grimaldi aus acht Metern die Reflexe von Sven Müller, der den Ball noch mit Mühe über die Querlatte lenkte.

Peter von Ooijen (Uerdingen), links und Selim Gündüz (Halle), rechts, im Kampf um den Ball. Bildrechte: imago images/Revierfoto