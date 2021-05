Beim im Stadion der Sportfreunde Lotte ausgetragenen Auswärtspiel der Dresdner machten Panagiotis Vlachodimos (45.) und Heinz Mörschel (74.) den 20. Dynamo-Sieg der Saison perfekt. Beide mit Toren der Kategorie "Volltreffer der Woche". Beim 1:0 vollendete Vlachodimos, der erstmals seit Oktober wieder in der Startelf ran durfte, eine Vorlage von Philipp Hosiner per Volleyschuss aus spitzem Winkel. Beim 2:0 verwandelte Mörschel einen Freistoß aus 17 Metern direkt ins rechte Dreiangel.

Die drei Auswärtspunkte verdiente sich Dynamo mit einem über weite Strecken überlegenen Auftritt. In einem an Höhepunkten eher armen Partie hatten die Dresdner mehr Ballbesitzanteile und auch die zwingenderen Chancen. Christoph Daferner (15.) per Kopf, Vlachodimos (26) aus Nahdistanz sowie Luka Stor (81.) aus spitzem Winkel verpassten weitere Dresdner Treffer. Das Team von Neu-Trainer Schmidt brannte am Lotter Kreuz kein Offensiv-Feuerwerk ab, hatte zumeist aber die Kontrolle über das Spiel.