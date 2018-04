Mit zunehmender Spielzeit ließ die Erfurter Präsenz dann jedoch nach. Lotte arbeitete sich ins Spiel und hatte ebenfalls einen Aluminiumtreffer. Nachdem Tim Wendel per Hacke aufgelegt hatte, streifte ein Flachschuss von Maximilian Oesterhelweg den linken Pfosten (19.). Danach plätscherte das Spiel dahin, auch weil beide Mannschaften im Passspiel zu ungenau waren. Die Teams neutralisieren sich, sodass die Torhüter sogar Zeit für einen kleinen Ausflug gehabt hätten.

Kurz darauf hatte RWE dann Glück, als Oesterhelweg mit einem Seitfallzieher den rechten Pfosten traf. Erfurt war in der Schlussphase nicht mehr ganz so zwingend in seinen Aktionen und kassierte die 21. Niederlage der Saison.