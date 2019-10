In den ersten zehn Minuten spielte nur die Viktoria, die auch nach fünf Minuten eigentlich in Führung ging: Nach einem Pass in die Mitte schoss Sören Bertram seinen Keeper Morten Behrens an und der Ball ging über die Linie des Magdeburger Tores, doch Schiedsrichter Patrick Hanslbauer zeigte auf Weiterspielen an.