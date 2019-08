25 Minuten lang war Magdeburg das bessere Team. Die Gäste hatten die Partie mit viel Ballbesitz unter Kontrolle. Von der angekündigten Anfangsoffensive der Emsländer war nichts zu sehen. Timo Perthel hätte nach einem Abpraller für die schnelle FCM-Führung sorgen können (5.). Die beste Gelegenheit hatte dann der Ex-Auer Relegationsheld Sören Bertram, der nach einem schönen Angriff und einer Vorlage von Dominik Ernst von rechts am langen Pfosten zum Abschluss kam, aber nur den linken Pfosten traf (25.). Nun war auch Meppen wach und wurde auch gleich gefährlich. Die erste richtige Chance nutzte das Team von Christian Neidhart: Nach glänzender Vorarbeit von Deniz Undav, der durchs Mittelfeld marschierte verwertete Julius Düker dessen Heber nach halbrechts (37.). Gäste-Keeper Alexander Brunst sah dabei nicht glücklich aus. Das 1:1 war für die Elbestädter aber noch drin, doch Beck zog den Ball nach einem Steilpass von Charles Laprevotte am langen Pfosten vorbei (44.).

In Halbzeit zwei machte Meppen Betrieb. Umso unerwartet, dass es dann plötzlich doch 1:1 stand: Joker Manfred Osei Kwadwos Solo von rechts brachte durch einen leicht abgefälschten Schuss in den Winkel den Ausgleichstreffer (57.). Danach übernahmen die Emsländer wieder die Initiative. Die Gäste schienen sich auf die Defensive zu konzentrieren. Schlussmann Brunst rettete bei einem Kopfball von Meppens Julius Guder aus Nahdistanz super (68.). Und dann wurde es richtig kurios. Ausgerechnet der gebürtige Leipziger Eric Domaschke stand dabei im Blickpunkt. Der heutige Keeper des SV Meppen ließ zunächst einen harmlosen Rechtsschuss von Osei Kwadwo durch die Beine rutschen (79.). Zwei Minuten später schoss er nach einem Fehler von Kapitän Anton Puttkammer Beck an, und der Angreifer netzte locker ein. Domaschke ist nicht nur in Leipzig geboren, sondern spielte mit dem VfB, dem FC Sachsen und RB Leipzig gleich für drei Klubs der Messestadt. Das war die Entscheidung. Trotz wütender Angriffe kamen die Meppener nicht mehr zurück – und der 1. FC Magdeburg zu seinem ersten Saisonsieg.