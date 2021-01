Im zweiten Durchgang knüpften die Magdeburger an die gute Anfangsphase an und belohnten sich so mit dem Ausgleich. Sané hatte auf Ernst gepasst, der wie gegen Unterhaching die Vorlage zum Tor gab. Nico Granatowski stand in der Mitte völlig frei und musste nur noch einschieben (56.).



Und es kam noch besser für die Gäste, denn der eingewechselte Leon Bell Bell konnte 20 Minuten später nach Pass von Sané ebenfalls komplett unbedrängt aus fünf Metern zum 2:1 abschließen - das erste Liga-Tor von Bell Bell für den FCM überhaupt in anderthalb Jahren. In der Schlussphase warf der MSV alles nach vorne, kam aber nur noch zu einer großen Chance durch den eingewechselten Julian Hettwer, der jedoch das leere Tor nicht traf (79.). Am Wochenende steht für die Elbestädter mit dem Sachsen-Anhalt-Derby gegen den Halleschen FC das nächste wichtige Spiel an.