Anstatt der großen Aufbruchstimmung herrscht Ernüchterung in Zwickau. Der FSV hat das erste Spiel nach der Entlassung von Coach Enochs in Duisburg verdient mit 0:4 (0:2) verloren. In der ersten Halbzeit hielten die Sachsen noch diszipliniert dagegen - die Effizienz der Hausherren zog dem Spiel dann aber früh den Stecker.