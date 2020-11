Alu-Treffer auf beiden Seiten

Von Abtasten keine Spur, das Spiel nahm sofort Fahrt auf. Den Duisburgern merkte man an, dass sie mit dem neuen, alten Trainer Gino Lettieri hier etwas holen wollten. Der HFC hielt aber stark dagegen und tauchte nach einigen Chancen der Gastgeber (Sinan Karweina) gefährlich vor dem Kasten der "Zebras" auf. In der 18. Minute hatte Terrence Boyd das 1:0 auf dem Fuß, MSV-Keeper Leo Weinkauf klärte in großer Manier. Wenig später musste sich der Duisburger Schlussmann schon wieder strecken, als Papadopoulos mit einem Distanzschuss für große Gefahr sorgte.

Es ging auf und ab, denn nun waren wieder die Meidericher am Drücker. Connor Krempicki (19.) traf zum Glück für die Hallenser nur die Unterkante der Latte. Wie die Duisburger, so auch die Hallenser in Beziehung auf Alu. Nach 25 Minuten touchierte ein Schuss von Niklas Landgraf den Außenpfosten des MSV-Gehäuses. Kurz vor der Pause nahm Papadopoulos noch einmal Maß, das Spielobjekt zischte haarscharf am linken Pfosten vorbei. Halles Antonios Papadopoulos (Mi.) wird von den Duisburgern Sinan Karweina und Lukas Scepanik bedrängt. Bildrechte: Picture Point/Sven Sonntag

"Zebras" werden müde - Boyd fehlt das Zielwasser

Nach der Pause mussten die "Zebras" dem Kräfteverschleiß aus Halbzeit eins Tribut zollen, dafür wurden die HFC-Kicker immer mobiler. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte Richtung Tor von Schlussmann Weinkauf.

Es entwickelte sich ein Privatduell zwischen Terrence Boyd und Weinkauf. Entweder reagierte der MSV-Torwart nach Boyd-Abschlüssen glänzend, oder Halles 29-jähriger Top-Torjäger versemmelte in aussichtsreicher Position eine Möglichkeit nach der anderen. Allein sieben Hochkaräter wurden für den gebürtigen Bremer gezählt. Es half alles nichts, am Ende stand die Null auf beiden Seiten. Boyd, der bisher vier Saisontore erzielte und ansonsten "Mister Zuverlässig" ist, konnte es nach der Partie selbst nicht so richtig fassen: "Der HFC hat gut gespielt und wegen Terrence Boyd nur einen Punkt geholt." Terrence Boyd segelt über Duisburgs Keeper Leo Weinkauf. Bildrechte: imago images/VIADATA