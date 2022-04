Halle kam nicht gut in die Partie und musste schon nach sechs Minuten das erste richtig zittern. Aziz Bouhaddouz setzte den Ball aus der Drehung an den langen Pfosten und Schreiber wäre komplett machtlos gewesen. Auch in der Folge waren die Zebras das deutlich bessere Team und setzten Halle gehörig unter Druck. Fast folgerichtig fiel nach 20 Minuten die Führung für die Gastgeber. Kolja Pusch bekam den Ball an der Strafraumgrenze und schlenzte ihn unhaltbar für Schreiber ins lange Eck zum 1:0.

Halle hatte bis hierhin offensiv überhaupt nicht stattgefunden. Dementsprechend aus heiterem Himmel fiel kurz darauf der Ausgleich. Jan Shcherbakovski zog einfach mal aus der zweiten Reihe ab. Sein Schuss wurde abgefälscht und fiel Elias Huth genau vor der Füße. Dieser bedankte sich und schob zum 1:1 in der 25. Minute ein. Das Tor tat dem Spiel des HFC gut und bis zur Halbzeit agierten die Gäste jetzt deutlich fokussierter. Durch Löhmannsröben wären die Hallenser in Minute 34. sogar beinahe in Führung gegangen. Duisburgs Keeper Leo Weinkauf entschärfte den Kopfball aber sehenswert. So ging es mit einem durchaus glücklichen Unentschieden in die Kabine.

HFC offensiv zu schwach

Nach dem Seitenwechsel war erstmal wieder nur Duisburg am Drücker. Halle schaffte es nicht Akzente in der Offensive zu setzen und kam bis in die Schlussphase zu keiner nennenswerten Chance. Der MSV nutzte eine Ecke in der 60. Minute, um durch Tobias Fleckstein erneut in Führung zu gehen.

In der Folge hätten die Zebras mehrfach erhöhen können, wenn nicht sogar müssen. Halle konnte sich bei Keeper Schreiber bedanken, dass die Niederlage nicht noch deutlich höher ausfiel. Gleich mehrfach blieb er in den 1:1-Situation cool und konnte die Abschlüsse der Duisburger entschärfen.

Die einzige echte Chance auf den Ausgleich ließ bis in die Nachspielzeit auf sich warten. Kreuzer zwirbelte einen Freistoß aus guter Position flach um die Mauer herum ins rechte untere Eck. MSV-Keeper Weinkauf musste sich ganz lang machen, um den Ball noch um den Pfosten zu lenken. Kurz danach pfiff Schiedsrichter Exner die Partie ab. Halle verpasst es sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen und muss weiter um den Klassenerhalt bangen.

Das sagten die Trainer

André Meyer (Halle): "Wir sind schwer reingekommen und hatten 20 Minute, in denen wir gar keinen Zugriff hatten und die falschen Entscheidungen getroffen haben. (...) Gefühlt hat so ein bisschen die Frische gefehlt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Intensität hoch zu halten. Unterm Strich war es eine verdiente Niederlage."