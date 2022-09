Das Spiel war von bescheidenem Niveau. Viele Fouls im Mittelfeld und Fehlpässe auf beiden Seiten prägten das Geschehen. So stand der Schiedsrichter Benen im Mittelpunkt, der mit inkonsistenter Zweikampfbewertung den Ärger beider Mannschaften auf sich zog. Dynamo kam glücklicher davon, denn in der 12. Minute wurde den Gastgebern ein klarer Strafstoß verweigert. SGD-Innenverteidiger Kammerknecht legte Ekene von hinten mit einer Grätsche, den Ball traf er nicht. Klare Chancen gab es auf beiden Seiten nicht.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das mäßig spannende Spielgeschehen fort. Bis Duisburg in der 57. Minute mit einem Freistoß von Stoppelkamp und einem Nachschuss von Michelbrink zweimal an Dynamo-Torhüter Drljaca scheiterte. Dynamo ließ aus dem Spiel nichts zu, in den folgenden Minuten warteten die Dresdner eng gereit an der Mittellinie auf den MSV. Die einfallslosen Duisburger zogen es jedoch vor, den Ball zwischen Torhüter und Viererkette hin und her zu schieben.