"Wir haben die Fehler gemacht, die wir vermeiden wollten", ärgerte sich Enochs nach der 0:2 (0:1)-Niederlage seines FSV Zwickau im Nachholspiel des 15. Spieltages gegen den FC Ingolstadt. Während Zwickau einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt verpasste, ist Ingolstadt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Dynamo Dresden heran gerückt.

In seinem 100. Spiel als Trainer des FSV Enochs auf die Elf, die den Sieg gegen Lübeck ins Ziel brachte und am Ende des 2:1 auf dem Platz stand. Heißt im Klartext: Maximilian Wolfram, Julius Reinhardt und Can Coskun rotierten aus der Mannschaft. Jensen, Siegtorschütze Manfred Starke und Morris Schröter durften wieder von Beginn an mitmischen. Bei den Gästen stand Neuzugang Caiuby nicht mal im Kader. Der bundesligaerfahrene frühere Skandalprofi hat leichte Oberschenkelprobleme und verzichtete auf den Trip nach Westsachsen.

Zwickau überzeugt bis zum Gegentor

Bildrechte: imago images / Stefan Bösl Bei den eisigen Temperaturen war ein Platz im kuschligen Wohnzimmer auch lukrativer. Die beiden Mannschaften ließen sich von den Gefrierfach-Temperaturen nicht beeindruckten und waren sofort auf Betriebstemperatur. Nach fünf druckvollen Minuten von Ingolstadt mischte Zwickau gut mit und schnupperte an der Führung, doch Starke flog an der Flanke von Schröter vorbei (7.). Zwickau hielt gegen die spielstarken Gäste gut dagegen und kleineren Drucksituationen stand. Allerdings kam der Tabellenzweite mit zunehmenden Spieldauer immer gefährlicher vor das Tor. Johannes Brinkies und Unvermögen verhinderten bis zur 37. Minute den Rückstand. Dann klingelte es aber. Nach einer scharfen Eingabe ließ Faith Kaya den Ball passieren und Dennis Eckert Ayensa traf aus Nahdistanz. Das Tor gab dem FCI Aufwind - und um Haaresbreite hätte Dauerbrenner Frick in seinem, 314 Spiel für den FSV per Eigentor auf 0:2 gestellt. Er konnte die Situation aber bereinigen.

Zwickau fehlt die Überzeugung