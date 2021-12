FCM verpasst es, die Führung auszubauen - Zwickau zu zaghaft

Die Magdeburger begannen wie die Feuerwehr und drängten die Zwicker sofort in die Defensive. Der Druck des FCM war enorm und führte bereits in der siebten Minute zum Erfolg. Ceka hatte sich über rechts gut durchgesetzt und flankte auf Schuler, der die Kugel an Zwickaus Keeper Brinkies vorbei ins lange Eck köpfte. Die Führung beflügelte die Gäste, die nun auf das 2:0 gingen. In der 13. Minute bediente Krempicki den mitgelaufenen Atik, der am großartig reagierenden Brinkies scheiterte. Kurz danach musste der FSV-Schlussmann schon wieder sein ganzes Können beweisen und parierte mit einem Blitzreflex den Kopfball vom 1:0-Schützen Schuler.

In der Phase hatten die Zwickauer den agilen Elbestädtern wenig entgegen zu setzen. Allerdings versäumte es der Spitzenreiter, für klarere Verhältnisse zu sorgen. Die "Schwäne" wurden zum Ende des ersten Durchgangs etwas mutiger, in der Offensive haperte es aber weiterhin. So brachte der FCM das knappe 1:0 locker in die Pause. Tänzchen mit Ball: Baris Atik unter Beobachtung des Zwickauers Steffen Nkansah. Bildrechte: imago images/Eibner

Zwickauer viel mutiger - Magdeburg hilft beim Ausgleich

Die Zwickauer kamen frischer aus der Kabine, als es den Magdeburgern lieb war. Sie näherten sich nun deutlicher dem FCM-Tor an, allein die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Dem Tabellenführer war die Souveränität aus der ersten Halbzeit abhandengekommen, die Zwickauer gaben nunmehr zum größten Teil den Takt vor. Ein Schuss von Butzen (62.) sowie ein Frickkopfball nach Eckstoß (69.) fanden jedoch nicht den Weg ins Ziel. Zwickaus Dominic Baumann vor den Magdeburgern Adrian Malachowski und Korbinian Burger. Bildrechte: imago images/Eibner

Und wenn es mit dem eigenen Torerfolg bei Zwickau nicht so recht klappen will, dann hilft wenigstens der Gegner mit. In der 82. Minute verlängerte Magdeburgs Burger einen Göbel-Freistoß mit dem Kopf ins eigene Tor – 1:1. In der Schlussphase zog Magdeburg noch einmal an, doch Zwickau hielt stand und brachte den Punkt über die Ziellinie.