Jens Härtel (Magdeburg): "Es war ein toller Rahmen. Dienstagabend. Flutlicht. Ein tolles Stadion. Wir haben ein sehr intensives und hochklassiges Drittligaspiel gesehen, was eines Spitzenspiels würdig war. Wir sind überragend in das Spiel hereingekommen und haben klasse zwanzig Minuten gespielt, wo wir drei klare Chancen hatten, um in Führung zu gehen. Im Laufe der ersten Halbzeit hat sich dann Paderborn mehr und mehr Spielanteile gegriffen. Trotzdem waren wir immer wieder gefährlich. Beide Mannschaften haben versucht, nach vorne zu spielen. In der zweiten Halbzeit machen wir das Führungstor, aber es ist schon ein wenig ärgerlich, dass der Ausgleich so schnell nach der Führung gefallen ist. Das hätte uns sonst mehr Räume geöffnet, aber so hat Paderborn dann mehr und mehr gedrückt und wollte das Spiel auch unbedingt gewinnen. Am Ende musst du dann auch noch zittern. Vom ganzen Spiel betrachtet, hätten beide gerne das Spiel gewonnen, doch es müssen beide mit diesem Punkt leben."