Der FSV zwickau hielt spielerisch gut dagegen und konnte sich auch meist in wichtigen Zweikämpfen durchsetzen. Hier kämpfen Jonas Acquistapace (li./Zwickau) und Sven Michel (re./Paderborn) un den Ball. Bildrechte: IMAGO

In der Benteler-Arena musste die Hintermannschaft vom FSV Zwickau gleich die erste Druckphase der Hausherren überstehen. Vor allem der in die Startelf zurückgekehrte Sven Michel und Linksaußen Christpher Antwi-Adjej machten ordentlich Druck und stellten den FSV vor anspruchsvolle Aufgaben. So hätte Mainz-Neuzugang Philipp Klement die Paderborner aus acht Metern Torentfernung in Führung bringen können (26.). Ein FSV-Bein verhinderte jedoch den Rückstand. Danach stellten sich die Westsachsen besser auf die enormen Windverhältnisse und das schnelle Kombinationsspiel der Ostwestfalen ein und gingen mit einem 0:0 in die Kabine.