Fußball | 3. Liga Drama-Finale: Zwickau verliert in letzter Sekunde

Hauptinhalt

35. Spieltag

Was für ein Drama! Der FSV Zwickau hat in einem am Ende hochspannenden Kellerduell bei Preußen Münster in letzter Sekunde 1:2 (0:0) verloren. Ein Patzer und ein Foul von Zwickaus Torwart Johannes Brinkies gaben am Ende den Ausschlag.