Viele Änderungen bei Jena

Jenas Trainer Volkan Uluc hat sein Team gleich auf vier Positionen verändert. Mit Erik Weinhauer, Ted Tattermusch und Alexander Prokopenko ließ er drei Offensivleute auf der Bank. Marcel Hoppe fehlte verletzt. Hamza Muqaj, Joel Richter, Ken Gipson und Maurice Hehne rutschten dafür in die Startelf. Sein Gegenüber Mark Zimmermann wechselte bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte zwei Mal. Joe Joe Richardson fehlte wegen einer Gelbsperre, Robert Berger musste verletzungsbedingt passen. Dafür spielten Cyrill Akono und Niklas Landgraf von Beginn an. Bildrechte: IMAGO/Lobeca

Jenaer Doppelschlag vor der Pause

Zunächst passierte bis auf viele Zweikämpfe nicht viel auf dem Platz. Dann verletzte sich Halles Innenverteidiger Kilian Zaruba bei einem Zweikampf unglücklich am linken Fuß. Jena nutzte die Unordnung in der HFC-Defensive und führte nach einem Konter in der 21. Minute. Kai Seidemann fand von links den Kopf von Muqaj, der aus acht Metern traf. Nur drei Minuten später zappelte der Ball wieder im Netz der Gäste. Joel Richter schob ins leere Tor ein, nachdem HFC-Keeper Luca Bendel eher unmotiviert aus seinem Tor kam, aber nicht klären konnte. Halle hatte nun eine Weile am Rückstand zu knabbern, steigerte sich dann aber vor der Pause. Vor allem über die linke Seite mit Akono wurde es gefährlich. Doch der Offensivmann scheiterte genauso wie Robin Friedrich und Lucas Halangk. Jena blieb bei seinen Kontern aber jederzeit gefährlich und ging mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Bildrechte: IMAGO/Lobeca

HFC-Chaoten sorgen für lange Unterbrechung

Unschöne Szenen dann in der Pause: HFC-Anhänger gerieten gewaltsam in den Innenraum, stürmten in den Jenaer Fanbereich vor und mussten von der Polizei zurückgedrängt werden. Schon während der ersten Halbzeit waren vereinzelt Raketen aus dem Block der Gäste geflogen. Ein Zaunsfeld fehlte am Ende im Gästeblock, der musste notdürftig ersetzt werden. Erst nach 40 Minuten wurde die Partie dann wieder angepfiffen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Keine Aufholjagd des HFC - Jena vergibt viele Konterchancen