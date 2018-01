Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Blumenstädter den Druck. Der eingewechselte Ahmed Razeek nagelte die erste Chance der zweiten Hälfte nach Kammlott-Zuspiel aus elf Metern halbrechts in den kurzen Winkel - 1:1 (62.). Doch dann der Auftritt von Hansas Winterneuzugang Pascal Breier. Erst köpfelte er einen von Klewin abgeklatschten Hilßner-Knaller in die Maschen (1:2/71.) und dann vollendete er eiskalt aus sechs Metern (1:3/83.). Erfurts Lion Lauterbach traf noch die Querlatte (87.), danach war Feierabend im Ostseestadion.

Erfurts Trainer Stefan Emmerling zum Spiel: "In der ersten Halbzeit waren wir im Spiel nach vorn zu fehlerhaft. Die Räume waren da, aber die Abspiele kamen zu spät. In der Halbzeit haben wir einige Dinge angesprochen. Das hat gefruchtet, wir waren viel besser im Spiel und machen das 1:1. In der Phase hätten wir vielleicht auch das 2:1 nachlegen können. Aber insgesamt geht der Sieg von Rostock in Ordnung."