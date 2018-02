Es war wie so oft in dieser Saison: Erfurt begann engagiert, war lange Zeit optisch besser. Aber vorn fehlte es einfach an Durchschlagskraft. Hinzu kamen viele Stockfehler, oder auch Eigensinnigkeiten. Ein gutes Beispiel gab es in der 18. Minute, als Nermin Crnkic, statt abzuspielen, sich am Ende eines Solos festrannte, und ein verheißungsvoller Konter deshalb verpuffte. Aalen kam nur zu wenigen Chancen, aber die waren eben gefährlicher. Rico Preißingers Schuss aus halblinker Position und 10 Metern konnte Philipp Klewin noch stark parieren (35.). Bei Matthias Morys‘ Versuch fast von der gleichen Stelle aus zwei Minuten später war er dann machtlos.