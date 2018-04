Elias Huth (4.) und Merveille Biankadi (14./20.) versuchten sich mit Flachschüssen für die Hausherren. Gefährlicher waren aber die Hanseaten. Ex-Dynamo-Dresden-Kicker Justin Eilers nickte eine verlängerte Flanke aus sechs Metern in die Maschen - 0:1 (18.). Ein Schuss von Leon Jensen rutschte unter RWE-Keeper Philipp Klewin durch, doch das Leder ging knapp vorbei (22.). Eilers umkurvte nach einem steilen Anspiel den Schlussmann der Rot-Weißen, doch der Angreifer legte sich den Ball zu weit vor (42.).

Kurz vor seiner Auswechslung visierte Torschütze Eilers noch einmal das linke untere Eck an (64.). Dann die dickste Ausgleichschance für die Hausherren. Nach einem Freistoß von Marcel Kaffenberger köpfte André Laurito ans linke Dreiangel (78.). Doch mitten in die Erfurter Schlussoffensive konterten die Gäste. Jonah Osabutey schnappte sich von Laurito den Ball, ging an Klewin vorbei und schob flach ein - 0:2 (86.). Den letzten Treffer des Tages markierte Jensen, der aus zehn Metern ins linke Eck zum Endstand vollendete - 0:3 (90.).