Michael Schiele (Würzburg): "Wir sind durch ein frühes Tor in Rückstand geraten. Das 1:1 vor der Pause war verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir nach guter Anfangsphase der Erfurter das Heft in die Hand genommen. Meine Mannschaft war effektiv. Am Ende ist es ein verdienter Sieg."