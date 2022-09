Timo Rost ging mit vier Änderungen im Vergleich zur 0:1-Pleite im Sachsenduell gegen Dynamo Dresden in die Partie an der Hafenstraße. Ulrich Taffertshofer, Dimitrij Nazarov, Boris Tashchy und Marco Schikora rückten in die Startformation. Verzichten musste der Aue-Coach dagegen auf Marvin Stefaniak, der sich im Duell mit seinem Ex-Klub in der Vorwoche einen Muskelfaserriss zugezogen hat.