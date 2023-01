Halle mit der Blitzchance aufs 1:0

Dauerregen an der Hafenstraße, beide Teams erwartete ein schwer bespielbarer Platz. Nach einer kurzen Unterbrechung, im Block der rund 1.000 mitgereisten HFC-Fans wurden einige Böller gezündet, ging's dann richtig los. Und die Hallenser schnupperten schnell an der Führung. In der sechsten Minute leistete sich Essens Rios-Alonso einen bösen Fehlpass, Nietfeld sprintete dazwischen und spitzelte den Ball mit der Fußspitze an RWE-Keeper Golz vorbei, aber auch neben den Kasten. Das wär's gewesen.

In der Folge wurden die Gastgeber aktiver, ohne aber offensiv zu glänzen. Die Hallenser hatten das gut im Griff, standen stabil in den Zweikämpfen und ließen die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen. Nach gut einer halben Stunde ergab sich für Halle die nächste gute Möglichkeit, doch Casar verfehlte nach einer Kreuzer-Hereingabe per Kopf das Essener Tor knapp. Von den Gastgebern kam weiterhin wenig Konstruktives. Unglücklicherweise verloren sie vor der Pause Verteidiger Wiegel, der mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

HFC-Neuzugang Winkler trifft Alu

Nach dem Pausentee blieb Halle mutig und bereitete den Essenern weiterhin Schwierigkeiten. Knifflig wurde es für den HFC nur in der 59. Minute, als Halles Neuzugang Winkler Essens Berlinski im Strafraum von den Beinen holte. Der Referee zeigte nicht auf den Punkt, durchaus Glück für die Saalestädter. Das schmälerte aber nicht das Gesamtbild, denn Halle blieb bissig und wollte den Lucky Punch.

Der wäre dann fast Winkler in der 89. Minute gelungen. Nach einem Eckball rutscht der Ball durch und der 30-Jährige knallte das Leder an den linken Außenpfosten. Drin war die Pille eben nicht, verdient hätten es sich die Hallenser allemal. Am Ende blieb es beim 0:0 vor großer Kulisse.