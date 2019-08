Die zweite Halbzeit begann wieder sehr schwungvoll, ein Gewaltschuss von Felix Drinkuth bliebt an den Fäusten von Früchtl hängen (47.). Im DFB-Pokal gegen Wolfsburg hatte der Linksfuß noch getroffen. Auf der Gegenseite verhinderte Jannes Vollert einen Kopfballtreffer von Wriedt, als er haarscharf vor ihm am Ball war (51.). Danach ließ das Tempo nach. Halle fehlten die Ideen, um die Bayern-Defensive wirklich in Verlegenheit zu bringen. Dann kamen die Zeit der Brüder Mai: Erst verursachte Halles Sebastian einen Freistoß, den HFC-Schlussmann Eisele nur abklatschen konnte – direkt vor die Füße von Lars Lukas Mai, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ (65.). Das 1:2 bejubelte der sechs Jahre jünger Lars Lukas aus Respekt vor seinem Bruder nicht. Beide hatten noch nie gegeneinander gespielt, nur im heimischen Garten in Dresden als Jungs. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Mathias Fetsch, der Angreifer scheiterte nach einer schnellen Balleroberung am Fuß von Früchtl (70.). Danach versuchten es die Gastgeber, aber es fehlte die Durchschlagskraft. Auch die in ab der 80. Minute einsetzende Unterstützung der Ultras unter den rund 10.000 Zuschauern brachte keinen Erfolg mehr.

Die Trainer Torsten Ziegner und Sebastian Hoeneß vor dem Spiel. Bildrechte: imago images/VIADATA