Erst nach 22. Minuten gelang es dem FCM, das erste Mal gefährlich nach vorne zu spielen - und das direkt mit Erfolg. Jason Ceka setzte nach einem Doppelpass mit Andreas Müller zum Solo im Sechszehner an und ließ dabei gleich drei Freiburger stehen. Mit ein wenig Glück und viel Durchsetzungskraft von Ceka trudelte der Ball letztlich im kurzen rechten Eck an SC-Keeper Sauter vorbei zum 1:0 für die Magdeburger.

Jason Ceka brachte den FCM nach einem schönen Solo in Führung. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Wer jetzt dachte, dass die Freiburger aufstecken würden, lag gehörig daneben. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm spielte weiterhin mit viel Tempo nach vorne und setzte den FCM immer wieder unter Druck. Fast folgerichtig fiel der Ausgleich in Minute 33.

Aus einem Einwurf heraus spielten sich die Gastgeber an den FCM-Strafraum. Enzo Leopold legte den Ball noch einmal quer auf Mika Baur und der 17-Jährige schob bei seinem Profi-Debüt zum 1:1 ins lange Eck ein. In der Folge hatte Magdeburg Glück, nicht noch vor der Pause in Rückstand zu geraten. Ontuzans´ Schuss kurz vor der Halbzeit konnte Reimann parieren und hielt somit das 1:1 fest.