Der FSV begann die Partie forsch und zeigt von Minute eins an, dass die Trainer-Vorgabe des hohen Pressings keine leere Phrase war. Das bereuten die Sachsen jedoch postwendend, als man durch Vincent Vermeij das 0:1 kassierte (4.). Vorher hatte Julius Mikael Tauriainen zu viel Platz auf der linken Seite und steckte mit etwas Glück auf den Niederländer durch, der am Elfmeterpunkt lauerte und den Ball lediglich über die Linie schieben musste. Der FSV ließ sich jedoch nicht entmutigen und bereitete den Gastgebern zunehmend Probleme im Spielaufbau. Marcel Hilßner (9.), Yannik Möker (25.) oder Mike Könnecke (27.) scheiterten im Gegenzug am allzeit wachen Keeper Noah Atubolu.