Halle begann selbstbewusst, ließ kaum etwas zu und nutzte die erste Ecke zur Führung: Der völlig freie Michael Eberwein köpfte nach einer Ecke von links ein (14.). Schon das siebte Saisontor des in dieser Saison starken Offensivmanns, der da seine 1,92 Metern kaum einzusetzen brauchte. Und auch schon der elfte Treffer der HFC vor der Pause. Danach driftete die anfängliche Spielkontrolle langsam aber sicher zur Passivität ab. Ein Fehlpass von Jan Shcherbakovski leitete die erste Gelegenheit der Hausherren, die in der ganzen Spielzeit erst sieben Mal trafen, ein. Aber Noah Weißhaupt, Sohn des Erfurters Marco Weißhaupt (einst Freiburg und Rostock), zielte knapp am langen Pfosten vorbei (21.). Nach einer halben Stunde konnten die Gastgeber sogar ein kleines Powerplay aufziehen - beim Abschluss von Barbosa aus elf Metern zeigte Tim Schreiber eine klasse Reaktion, als er ins rechte Ecke abtauchte und abwehrte (30.). Einmal noch war Schreiber, der sich beim Derbysieg gegen Magdeburg einen Fauxpas geleistet hatte, gefragt: Und auch bei Weißhaupts Freistoß reagierte er gut (35.). Der HFC ging dennoch mit einer glücklichen Führung in die Kabine.

HFC-Schlussmann Tim Schreiber (re.) hielt, was zu halten war. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports